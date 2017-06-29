Глава Пентагона связал увеличение бюджета НАТО с проблемой России

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Россия не будет партнером для НАТО в ближайшее время, заявил глава Пентагона Джеймс Меэттис. В связи с этим военный бюджет страны альянса увеличивается. По его словам, НАТО "реагирует в соответствии с этим убеждением".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что военный бюджет стран НАТО увеличивается в связи с тем, что Россия не будет партнером в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Увеличение бюджета НАТО в течение нескольких лет показывает, что страны сжились с мыслью, что Россия не будет партнером, каким, возможно, мы хотели бы видеть ее в 1990-е годы, по крайней мере, не в ближайшем будущем", — отметил Мэттис после заседания глав Минобороны стран-членов НАТО.

По его словам, альянс "реагирует в соответствии с этим убеждением".

Ранее стало известно, что суммарный бюджет государств НАТО в 2017 году составит 945,9 миллиарда долларов и вырастет на 25 миллиардов. При этом военный бюджет США составит более двух третей суммы, который равен 683,4 миллиарда долларов.