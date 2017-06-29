Автомобилист попытался протаранить толпу возле мечети под Парижем

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В городе Кретей под Парижем автомобиль попытался въехать в толпу людей рядом с мечетью. В результате происшествия никто не пострадал. Машина врезалась в стену. Водителя задержала полиция.

В предместье Парижа городе Кретей неизвестный на автомобиле попытался протаранить толпу рядом с мечетью. Однако вместо этого он врезался в стену, передает РИА Новости.

В результате злоумышленник был задержан полицией.

Как отмечает издание Le Parisien, водитель не был пьян и находился под воздействием наркотиков. Мужчина был армянского происхождения и заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля".

Это не первый похожий случай в 2017 году. Атаки на мусульман уже совершались. Так, 25 июня автомобиль въехал в праздновавшую Ураза-Байрам толпу в английском Ньюкасле. В результате пострадали шесть человек. За рулем машины была женщина. Ее имя не называлось. Известен только возраст: 42 года.

Кроме того, в июне в Лондоне один человек погиб, еще 10 пострадали в результате наезда фургона на пешеходов. Это произошло на северо-востоке британской столицы у мечети, когда мусульмане выходили с ночной молитвы. Водителя задержали очевидцы и передали его полицейским.