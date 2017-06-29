Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций-2017

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Сборная Германии по футболу разгромила команду Мексики и стала вторым финалистом проходящего в России Кубка конфедераций. В решающем матче подопечные Йоахима Лёва встретятся с Чили. А сборная Мексики сыграет с португальцами.

Сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1 и вышла в финал Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает TVC.ru.

Уже в первые десять минут матча Леон Горецка сделал дубль в ворота Гильермо Очоа. Во второй половине первого тайма мексиканцы имели несколько возможностей для взятия ворот, но так и не смогли забить.

Второй тайм начался, и сборная Германии забила третий гол. Отличился Тимо Вернер. Мексиканцы не сдавались и, в итоге, на 89 минуте забили гол престижа. Дальним ударом забил Мартин Фабиан. Однако точку в матче все равно поставили немецкие футболисты. Забил Амин Юнес.

Теперь в финале турнира сборная Германии сыграет с Чили. А в матче за третье место мексиканцы встретятся с португальцами.

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