Сенат США исправил ошибки в билле о санкциях против России

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Сенат США доработал законопроект о санкциях против России, который тормозил введение нового перечня ограничений. Ранее республиканцы притормозили документ из-за мер, нарушающих конституционный порядок. Теперь билль направлен на рассмотрение Палаты представителей.

Сенат США доработал законопроект об ужесточении антироссийских санкций с учетом конституционных требований и вновь направил его на рассмотрение Палаты представителей, передает ТАСС.

В новом варианте документ принят "с общего согласия" сенаторов. Таким образом, он считается одобренным всеми 100 голосами, тогда как прежде двое законодателей были против.

Законопроект требовал доработки, поскольку представители республиканских партий заявили, что он нарушает конституцию. Их замечания носили процессуальный характер.

20 июня Минфин США расширил санкции против России. В обновленный список были включены 19 лиц и 19 организаций. В перечне, в частности, оказались фирма Concord Catering и замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. После этого Россия отменила раунд консультаций на уровне МИД и пригрозила ответными мерами.

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