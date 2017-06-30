Трамп: Украина запросила у США поставки миллионов тонн угля

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Дональд Трамп заявил, что Украина просит у США поставлять ей уголь огромными объемами. Американский лидер отметил, что его страна намерена организовать поставки топлива не только украинцам, но и другим странам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки "миллионов тонн угля". Об этом он рассказал во время выступления в Минэнерго.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", - приводит слова Трампа РИА Новости. Он отметил, что США намерены организовать поставки топлива не только Украине, но и другим странам.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко обсуждал возможность поставки угля и газа из США с вице-президентом страны Майком Пенсом. Порошенко планировал закупить уголь в американском штате Пенсильвания, а газ – в Луизиане.

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