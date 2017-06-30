Новые требования по авиабезопасности США затронут два аэропорта Москвы

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Новые правила по безопасности авиаперевозок США коснутся двух московских аэропортов, выполняющих прямые рейсы в Соединенные Штаты. Речь идет о "Домодедово" и "Шереметьево".

Власти США потребовали ужесточить меры безопасности авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы из московских аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево", передает ТАСС слова представителя министерства национальной безопасности США.

Накануне авиакомпания "Аэрофлот" получила соответствующее уведомление от администрации транспортной безопасности.

Ранее Министерство внутренней безопасности США ввело новые ограничения для заграничных авиарейсов. Ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний расширить досмотр пассажиров и электронных устройств, а также усилить меры по обнаружению взрывчатки. В противном случае в салоны самолетов могут запретить проносить ноутбуки и другие крупные электронные устройства.

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