В Москве в пятницу ожидаются +28 и тропический ливень

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В Москву пришло долгожданное тепло. В пятницу воздух в столице прогреется до плюс 26–28 градусов, в Подмосковье столбики термометров могут подняться плюс 29. Однако впечатление от жары омрачит тропический ливень, который обрушится на регион ближе к вечеру.

Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе. Об этом сообщает "ТВ Центр". В пятницу в Москве синоптики обещают ливень, какого не было полвека. Возможно, он побьет рекорд и по количеству осадков. Также ожидается ураганный ветер до 20 метров в секунду.

Последствия разгула стихии устраняют в Ингушетии. Накануне ливень затопил несколько районов Назрани. Жители выкладывают в сеть ролики, на которых видно, что дороги размыты, подтоплены дома. В городе произошло аварийное отключение энергоснабжения. Вода обрушила железобетонный мост в одном из поселков. Сейчас идут восстановительные работы.

В Краснодаре без света остаются почти 13 тысяч человек. Накануне на Кубань обрушился ураган и дождь с градом, который повредил крыши домов и автомобили. Ветер повалил деревья и опоры линии электропередачи. Сейчас энергетики восстанавливают подачу электричества.