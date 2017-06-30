Премьер Ирака назвал освобождение Мосула "концом ИГ"

Теги: В мире ирак иг

Премьер-министр Ирака считает, что взятие Мосула означает "конец ИГ". В настоящее время иракские военные установили контроль над старой частью города.

Взятие иракского города Мосул означает конец запрещённой террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает "ТВ Центр".

Иракские военные, которые действуют при поддержке США, установили контроль над старой частью города. Освобождён и район соборной мечети Ан-Нури, где три года назад главарь ИГ объявил о создании халифата. В Мосуле остаётся ещё около двух сотен радикалов. Но военные считают, что они уже не смогут оказать значительного сопротивления.

Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года. Её подробности практически не освещались в прессе. Точных данных о потерях среди мирного населения до сих пор нет. Гуманитарных коридоров, с помощью которых удалось спасти многие жизни в сирийском Алеппо, в Мосуле создано не было.