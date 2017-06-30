СМИ США обвинили в трате эфирного времени на ложные новости о России

Теги: В мире сша сми

Американский Белый дом подсчитал количество ложных новостей о России в эфире американских телеканалов. СМИ потратили на сообщения о связях Дональда Трампа с Москвой и нападки на президента в 70 раз больше эфирного времени, чем на темы о здравоохранении.

В США разгорается новый скандал. В Белом доме раскритиковали американские СМИ, которые тратят основную часть времени на публикацию ложных сообщений о России, сообщает "ТВ Центр".

По словам первого заместителя пресс-секретаря президента Трампа Сары Сандерс, на выдуманные истории о нашей стране с мая по июнь было потрачено 353 минуты эфирного времени, что в 70 раз больше, чем на новости об американской экономике. Причем, одна треть всех материалов российской тематики в СМИ США основана на анонимных источниках. Этим грешат крупнейшие телеканалы ABC, CBS, NBS. Они посвящают расследованиям о якобы вмешательстве Москвы в ход американской предвыборной кампании в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам внутренней и внешней политики США.

Президенту Трампу приходится постоянно защищать себя от несправедливых нападок журналистов, заявила на брифинге представитель Белого дома. Накануне глава Овального кабинета в характерной манере отреагировал на неоднократные выпады в свой адрес ведущих утренней программы телеканала MSNBC. В своем Twitter Трамп назвал шоу Morning Joe низкорейтинговым, ведущую Мику Бжезински - сумасшедшей с низким IQ, а её напарника Джо Скарборо психопатом.