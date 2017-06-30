Порошенко отказался снять блокировку "ВКонтакте" на Украине

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Петр Порошенко ответил отказом на размещенную на его сайте петицию с просьбой разблокировать на Украине "ВКонтакте". По словам президента Украины, это невозможно, так как российские спецслужбы якобы используют соцсеть для продвижения пропаганды и проведения "специальных информационных операций".

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом на петицию с просьбой разблокировать на Украине социальную сеть "ВКонтакте". Обращение ранее подписали около 25 тысяч человек.

В ответном заявлении главы украинского государства говорится, что холдинг Mail.ru Group, в состав которого входит "ВКонтакте", "широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

Порошенко также отметил наличие в соцсети "суицидальных сообществ" и большого количества пиратского контента.

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