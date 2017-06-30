14 тысяч гектаров леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке за минувшие сутки сгорело более 14 тысяч гектаров леса. Всего в регионе полыхают около 70 лесных пожаров.
Площадь природных пожаров продолжает расти. На Дальнем Востоке за сутки выгорело 14 тысяч гектаров. Больше всего пострадала Якутия. С огнем борются в Амурской области, Хабаровском крае и на Чукотке, сообщает "ТВ Центр".
В Забайкалье огнем охвачено около 30 тысяч гектаров тайги. Для борьбы с возгораниями и ликвидации последствий Минобороны направило в регион более 100 военнослужащих 10 единиц спецтехники. Накануне с воздуха удалось локализовать пожар около села Рудник Жетково. В Бурятии площадь возгораний за сутки уменьшилась на тысячу гектаров. Полностью потушены очаги в Тункинском национальном парке. Однако 7 тысяч гектаров тайги продолжают полыхать. В Читу направлена авиация МЧС. Основная задача экипажей - защитить от огня населенные пункты.
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