Россияне стали в два раза чаще ездить на такси

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Жители нашей страны стали чаще пользоваться услугами такси. В период с 2014 по 2016 годы число заказов пассажирских перевозок увеличилось в два раза. При этом снизилось количество людей, перевезенных общественным транспортом.

Жители России стали в два раза чаще пользоваться услугами такси. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году услуги такси предпочли 45 миллионов человек, тогда как в 2015 году ими воспользовались 27 миллионов человек, а в 2014 – 22 миллиона. При этом количество перевезенных автобусами пассажиров снизилось на два процента. Число людей, пользующихся метро, уменьшилось на 3,4 процента, трамваями – на 10 процентов и троллейбусами – на 18 процентов.

По словам экспертов, такая статистика связана со снижением количества автобусов и троллейбусов, а также с ростом стоимости проезда в общественном транспорте. Кроме того, за последнее время уменьшились цены на услуги такси.

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