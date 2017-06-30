Впервые вылетевший за границу россиянин устроил драку в самолете

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Пьяный россиянин устроил часовую драку на борту самолета, летевшего из Москвы в турецкую Анталью. По словам его друзей, он сильно нервничал перед своим первым путешествием за границу. Во время полета дебошира пришлось связать, а в аэропорту Антальи его забрала полиция.

Полиция задержала в турецком аэропорту пьяного авиадебошира, который устроил драку, длившуюся более часа, в самолете авиакомпании Red Wings, выполняющего рейс "Москва-Анталья", передает ТАСС.

На отдых мужчина отправился вместе со своей женой, двумя детьми и друзьями. По словам его товарищей, он сильно нервничал перед первым в своей жизни полетом за границу.

Дебошира несколько раз предупреждали о соблюдении правил безопасности в полете, просили не портить отдых семье и друзьям. В итоге пассажирам и стюардам пришлось его связать.

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