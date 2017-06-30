Канада выделит $2,5 млн на расследование химатаки в Сирии

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Канадские власти выделят дополнительные 2,5 миллиона долларов для расследования случаев применения химоружия в Сирии. В четверг миссия ОЗХО представила новый доклад, в котором подтвердила, что при атаке на сирийский Хан-Шейхун 4 апреля использовался зарин.

Организация по запрещению химического оружия распространила доклад, в котором возложила на правительственные войска Сирии ответственность за использование газа зарин либо ему подобного вещества в городе Хан-Шейхун 4 апреля. С копией документа ознакомились журналисты агентства Reuters.

После этого Госдеп в очередной раз обвинил власти Сирии в применении химического оружия. "Факты отражают подлый и очень опасный случай применения химического оружия режимом Асада", - утверждается в заявлении, текст которого опубликован на сайте американского дипведомства.

А канадские власти в ответ на доклад ОЗХО решили выделить дополнительные 2,5 миллиона долларов для расследования случаев применения химоружия в Сирии. Оттава отмечает, что финансирование вносит важный вклад в работу организации, и рассчитывает, что "программа сирийского химического оружия будет полностью ликвидирована".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США отказались подтверждать какими-либо фактами обвинения в адрес сирийских властей, которые якобы ведут подготовку химической атаки. По ее словам, данная провокация направлена не только против Сирии, но и против России.

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