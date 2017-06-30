Васильев: мы стали забывать, что Трамп по своей сути бизнесмен

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Москва уверена в стремлении Вашингтона сменить власть в России. Об этом говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, это очень хитрый ход разведки, чтобы подтолкнуть Белый дом к вмешательству в выборы в России.