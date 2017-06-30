09:50, 30 июня 2017

Васильев: мы стали забывать, что Трамп по своей сути бизнесмен

Теги:  сирия  трамп  События. 25-й час

Москва уверена в стремлении Вашингтона сменить власть в России. Об этом говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, это очень хитрый ход разведки, чтобы подтолкнуть Белый дом к вмешательству в выборы в России.

В эфире программы "События. 25-й час" о будущем российско-американских отношений рассуждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев:

"Началась подготовка Белого дома к встрече в Гамбурге президентов двух стран. Мы как-то забыли, что по своей сути Трамп является бизнесменом, что его подход к ведению бизнеса — это умение заключать сделки. Началась некая подготовка к выстраиванию формата российско-американских отношений, построенного на заключении сделок. В этом отношении давление по Сирию является классическим примером попыток добиться максимальных уступок", - говорит Васильев.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Новости по теме Сирийский конфликт

Другие новости

В других СМИ