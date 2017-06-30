Россию не будут штрафовать за неучастие в "Евровидении"

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Организаторы "Евровидения" не будут штрафовать Россию за неучастие в песенном конкурсе, который проходил в мае в Киеве. При этом, они рекомендовали наложить существенные санкции на Украину в соответствии с правилами состязания.

Европейский вещательный союз не будет штрафовать Россию за неучастие в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в мае в Киеве. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЕВС.

"Главный вещательный союз Украины не смог в полной мере выполнить свои обязательства по сотрудничеству с Европейским вещательным союзом. Это касается, в частности, российской участницы конкурса. В результате внимание было отвлечено от конкуренции на конкурсе, а репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу", - говорится в сообщении.

Организаторы конкурса рекомендовали наложить существенный штраф на Украину в соответствии с правилами состязания. При этом на Россию не планируется накладывать никаких санкций, так как наша страна их компенсировала неучастием российского артиста в Киеве.

В ЕВС также подчеркнули, что ждут участника от Москвы в столице Португалии в следующем году. Организаторы надеются, что представители России и Украины соберутся на "Евровидении-2018".