Стало известно, какой будет пенсия в 2018 году

Теги: пенсия Экономика россия

В следующем году пенсия неработающих россиян вырастет на 3,8%. Повысить размер социальных выплат планируется с 1 февраля 2018 года. Цена пенсионного бала составит 81,57 рубля. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на размер инфляции.

В России в следующем году вырастет пенсия неработающих граждан. С 1 февраля 2018 года власти планируют ее проиндексировать на 3,8%, об этом сообщает "Российская газета".

Таким образом, цена пенсионного балла вырастет до 81,57 рубля с нынешних 78,58 рубля. Планируется, что в 2019 и 2020 года пенсии проиндексируют на 4%.

В 2018 году доходы Пенсионного фонда России составят 8,4 триллиона рублей, из которых 3,5 миллиона придут через межбюджетные трансферы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на размер инфляции. По словам президента Владимира Путина, к концу 2017 года уровень инфляции в стране опустится ниже 4%.

Читайте также:

Российским военным увеличат срок выслуги до 25 лет

Голикова: пенсионный возраст можно было повысить уже давно

Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года

Кудрин назвал условие для роста пенсии на 30%

Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий