Сотрудника СК заподозрили в получении взяток породистыми щенками

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Следствие заподозрило бывшего главу Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко в получении взяток щенками и автомобилями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Адвокаты Максименко утверждают, что животные в деле их подзащитного не значатся.

Следователя СК по особо важным делам Михаила Максименко заподозрили в получении взяток породистыми щенками, пишет "Коммерсант".

Как сообщили изданию источники, близкие к следствию, в деле генерала появился очередной эпизод незаконного вознаграждения в виде подержанного джипа Jeep Wrangler. Также проверяется информация о якобы полученных им элитных щенках.

Адвокаты Максименко сообщили газете, что взятки животными в уголовном деле их подзащитного не фигурируют, отказавшись от других комментариев.

Максименко, его сослуживец Александр Ламонов, а также замглавы московского управления СК Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их подозревают в получении крупной взятки от криминального авторитета.

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