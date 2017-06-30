В Таиланде собака напала на слонов, пострадали пять человек

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В сафари-парке Таиланда на двух слонов с лаем набросилась собака. Напуганные животные побежали от нее, поскользнулись на земле и сбросили с себя четырех китайских туристов вместе с погонщиком. Пострадавших доставили в больницу.

В Таиланде на Пхукете пять человек пострадали, катаясь на слонах в местном сафари-парке, сообщает интернет-издание Phuket News.

Семья китайских туристов с двумя детьми в сопровождении двух погонщиков отправилась на прогулку. Через 200 метров на слонов с лаем набросилась собака. Животные испугались и бросились наутек. Не удержав равновесие, они упали на землю, сбросив с себя туристов.

Один погонщик получил травму спины, все четверо туристов получили сильные ушибы и порезы. Пострадавшие доставлены в больницу. Владелец парка извинился перед туристами и пообещал оплатить лечение.

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