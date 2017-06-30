В Чили хирурги смотрели футбол во время операции. Видео

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Клинический госпиталь при университете Чили начал расследование в отношении хирургов, который смотрели футбол во время операции. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как врачи следят за серией пенальти на Кубке конфедераций и празднуют успех чилийской сборной.

Чилийские хирурги смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций прямо во время сложной операции. Об этом сообщает РИА Новости. Клинический госпиталь при университете страны начал проверку по данному факту.

"Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как врачи следят за серией пенальти во время операции и празднуют успех сборной Чили. При этом отмечается, что хирурги успешно справились со своей работой и пациент находится в удовлетворительном состоянии.

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