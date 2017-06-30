Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом

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Американская теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП. 9 июня спортсменка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке во Флориде. Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении ПДД.

Полиция не считает американскую теннисистку Винус Уильямс виновной в аварии, в результате которой погиб мужчина, пишет газета The New York Times.

Авария произошла 9 июня во Флориде. Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет и столкнулась с другим автомобилем. Сидевший за рулем машины 78-летний Джером Барсон был госпитализирован. Он скончался спустя 14 дней.

"Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью пять миль в час (восемь километров в час – прим. ред.). Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. Это несчастный случай. Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека", - заявил адвокат теннисистки Малькольм Каннингем.

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