Авакова обвинили в подготовке госпереворота на Украине

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Соратник Петра Порошенко и депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в подготовке государственного переворота на Украине. По его словам, вокруг главы МВД сформировалась "полукриминальная группировка", готовая к прямым действиям.

Команда главы МВД Украины готовит госпереворот в стране. С таким разоблачением в эфире телеканала ZIK выступил депутат Верховной рады от фракции "Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является "смотрящим" над министрами, которые работают от "Народного Фронта", — заявил Лещенко.

По словам нардепа, вокруг главы МВД сформировалась "полукриминальная группировка", готовая к прямым действиям. В нее входят советники Авакова Антон Геращенко, Зоран Шкиряк и Илья Кива, депутат Евгений Дейдей, а также местный криминальный авторитет.

Это не первое обвинение Авакова в подготовке госпереворота на Украине. В декабре 2016 года в желании захватить власть министра обвинил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.