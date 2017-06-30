Мужчина устроил стрельбу в больнице Лас-Вегаса из-за отказа принять его без очереди

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В одной из больниц Лас-Вегаса мужчина открыл стрельбу из-за отказа принять его без очереди. Он ранил двух медиков, после чего покончил с собой. Еще два человека получили травмы из-за возникшей паники.

Пациент одной из больниц Лас-Вегаса открыл стрельбу после того, как его отказались принять без очереди, об этом сообщает газета Las Vegas Review-Journal.

По данным полиции, инцидент произошел в помещении, в котором находились 10 человек. Вооруженный мужчина ранил двух медиков, а после покончил с собой. Еще два человека получили травмы в результате возникшей давки. Жизни четырех пострадавших ничего не угрожает.

Согласно информации на сайте клиники, больница специализируется на купировании болевых синдромов при помощи акупунктуры, ароматерапии, массажа и молитв.

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