Парламент Германии большинством голосов одобрил гей-браки

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Бундестаг одобрил законопроект об однополых браках. Такое решение было принято на заседании в пятницу большинством голосов, несмотря на противостояние со стороны партнеров социал-демократов по коалиции - консервативного блока под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Немецкий бундестаг в пятницу принял закон об однополых браках. За проголосовали 393 депутата, против - 226, четверо воздержались, передает РИА Новости. Законопроект предстоит одобрить верхней палате парламента Германии - Бундесрату.

Ранее Христианско-демократический союз (253 мандата) во главе с канцлером Ангелой Меркель и его многолетний партнер Христианско-социальный союз (56 кресел) выступили против законопроекта. Сама Меркель придерживается позиции, что браком может считаться только союз между мужчиной и женщиной.

Однако позже ситуация изменилась. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 июня объявила, что депутатам ее фракции ХДС/ХСС следует голосовать по законопроекту "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией.

На сегодняшний день однополые браки в Германии не запрещены, но регистрируются они только как гражданское партнерство. Это даёт возможность людям с нетрадиционной ориентацией по факту жить в браке, но вот усыновлять детей им запрещено.

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