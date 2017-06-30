Ко Дню семьи, любви и верности Москву украсят открытками с ромашками

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Праздничные открытки с ромашками и сердцами можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта в столице ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, 8 июля объемные цветы украсят различные городские парки.

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, в столице появится более 600 плакатов с ромашками и сердцами. Открытки можно будет увидеть вдоль дорог, а также на остановках общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Ромашка считается главным символом праздника - Дня семьи, любви и верности. Именно поэтому эти цветы будут размещены на всех плакатах и роликах", - рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Различные городские парки также будут украшены в честь праздника. Там установят объемные цветы. В частности, ромашки появятся в Таганском, Измайловском, Лианозовском, Савеловском парках, а также в "Северном Тушине", "Филях" и других парковых зонах.