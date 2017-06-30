Гроза с дождем, градом и ветром начнется в Москве в ближайшие часы

Теги: мчс москва Погода

Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром начнется в Москве в ближайшие пару часов. Такая погода сохранится до вечера пятницы и раннего утра субботы. Ранее Гидрометцентр сообщал, что пятничный дождь может побить почти 100-летний рекорд по количеству осадков.

МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие 1-2 часа в столице, сообщает агентство "Москва".

По прогнозам синоптиков, днем в пятницу ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до ночи 1 июля.

В Гидрометцентре сообщили, что 30 июня в столице выпадет треть от месячной нормы осадков. Это может побить почти 100-летний рекорд.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" заявили о серьезном тропическом ливне, который сравнили со Всемирным потом.

Читайте также:

В Москве в пятницу ожидаются +28 и тропический ливень

Синоптики предсказали Всемирный потоп в Москве 30 июня