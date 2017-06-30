В Челябинской области больше двух недель ищут пропавшего мальчика

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В Челябинской области не прекращаются поиски 10-летнего Вани Котова. По словам родителей, мальчик уехал на велосипеде в библиотеку, но домой так и не вернулся. Однако это не единственная версия исчезновения. Ребёнка ищут спасатели, полицейские, кинологи и волонтёры. Местные власти обещают вознаграждение миллион рублей.

Куда исчез Ваня Котов? Такими заголовками пестрят газеты Челябинской области. Пропажа десятилетнего мальчика в Каслях держит в напряжении уже больше двух недель, передает "ТВ Центр". Четырнадцатого июня в одиннадцать утра ребенок на велосипеде уехал в школу за учебниками и больше его никто не видел. Площадь поисков составила двести квадратных километров. В них приняли участие и волонтеры.

Однако даже массовые поиски не дали никаких результатов. В социальных сетях появилось много версий и слухов. Кто-то видел, как ребенка насильно сажают в черную машину. Кто-то, что похожего мальчика сбили на пешеходном переходе. Эти версии так и не подтвердились.

На второй неделе поисков появилась новая информация. Накануне перед исчезновением ребенка семья отдыхала на рыбалке на озере Светлое. Там Ваня сильно поссорился со своим старшим братом. Местные СМИ также сообщают о том, что как раз 13 июня на телефоне Вани был зафиксирован последний звонок. В тот день же, когда он уезжал из дома, его мобильный и вовсе был выключен. Появлялась информация и о том, что он заходил в социальные сети. Но из разных мест и с разных устройств. По неофициальной информации, семью Котовых уже несколько раз проверяли на полиграфе, так как появились подозрения, что родители что-то скрывают. Они, в свою очередь, записали свое видеообращение в надежде, что сын увидит его.

Поисковики проверили всю округу, все заброшенные здания, где обычно любят гулять подростки. Все - безрезультатно.

"Есть возможность, что ребенок утонул. На данный момент информация эта не подтверждается. То есть мы о ней не в курсе. Специалисты продолжают работать. Специалисты нашей службы, специалисты главного управления МЧС России", - сообщил заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.

Сами спасатели не верят, что ребенок мог утонуть. Если бы произошел несчастный случай на воде, то на берегу остались бы хоть какие-то вещи. Однако до сих пор не найдены ни рюкзак, ни велосипед ребенка. С понедельника волонтеры прекратили свою работу. Но поиски мальчика не останавливаются.

"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействовано более 100 сотрудников полиции. Кроме того, в поисках участвуют авиационный отряд специального назначения управления Росгвардии по Челябинской области", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Дело оказалось настолько непонятным, что глава региона Борис Дубровский принял решение о вознаграждении в один миллион рублей за информацию, которая поможет найти Ивана Котова.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".