Собянин осмотрел новую школу №2070 в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу №2070 в ТиНАО. Это самая большая школа города.

В Новомосковском административном округе открылась самая большая школа города. В пятницу ее осмотрел мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Учебное заведение рассчитано почти на две тысячи школьников и занимает площадь больше 25 тысяч квадратных метров — сотни учебных классов, большой кинотеатр, современная библиотека. Спортивная зона из 5 просторных залов открыта не только для уроков физ-культуры, но и для дополнительных спортивных занятий. Построен большой бассейн, оснащенный специальным оборудованием для детей с ограниченными возможностями. На огромном школьном стадионе будут проводить не только районные, но и городские соревнования.

"Поздравляю вас с новой школой, это самая большая школа не только в Москве, но и во всей стране, наверное. Такие школы еще не строились, построена по новым стандартам, чтобы дети имели все возможности для начального образования, среднего. Чтобы были лаборатории. Мы хотели, чтобы не только в старой Москве, но и на новой территории образование было нисколько не хуже. Мы и в будущем будем строить по новым стандартам качества", - сказал мэр.