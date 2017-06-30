Глава ЦИК надеется на конкурентные губернаторские выборы

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Выборы губернаторов в 16 регионах России должны быть конкурентными, судя по большому количеству кандидатов. Такое мнение высказала в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова.

10 сентября в России пройдут выборы глав субъектов нашей страны, а также депутатов региональных Заксобраний. В пятницу начинает работу Информационный Центр ЦИК, передает "ТВ Центр". Он будет предоставлять все необходимые сведения о ходе кампании.

Кроме того, как сообщили на заседании, в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов Государственной Думы 10 сентября в двух регионах состоятся дополнительные выборы. Мандаты они получили в связи с досрочным прекращением полномочий парламентариев из своих фракций. Всего в единый день голосования примут участие более 40 миллионов избирателей из 82 регионов нашей страны.

Выборы в некоторых из них уже пройдут согласно обновлённому законодательству.

"В 20 регионах на выборах высших должностных лиц и выборах депутатов региональных парламентов будет применен новый порядок голосования по месту нахождения без применения открепительных удостоверений. Что позволит большому количеству и избирателей воспользоваться в полной мере своим правом", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

