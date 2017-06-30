Проливной дождь парализовал движение транспорта в Берлине

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Чрезвычайное положение в Берлине. Из-за сильнейшего ливня в городе несколько часов действовал самый высокий уровень опасности. Затоплены сотни улиц, подвалы домов, несколько станций метро и даже международный аэропорт.

Словно кадры как из фильма-катастрофы: вместо дорог - нескончаемые потоки воды. Мощный циклон превратил центральные улицы Берлина в прибрежную зону, передает "ТВ Центр". Многие даже не рискнули садиться за руль и оставили свои машины дома. Теперь гадают, как их автомобиль пережил стихийное бедствие.

Затоплен и наземный транспорт. В автобусах и троллейбусах пассажиры были вынуждены ехать, взобравшись на сидения - вода разливалась по всему салону. Затопило даже подземку - парализовано движение на двух линиях метро. Некоторые станции затопило так сильно, что приходилось ходить буквально по щиколотку в воде. Самые находчивые пускали в ход подручные средства. Кто-то надел на ноги ведра для большего комфорта. Кто-то просто смирился с ситуацией и предпочел устроить импровизированный заплыв. Экстренным службам Берлина уже поступило не менее семисот сообщений об авариях.

В некоторых местах стоковые канализации не смогли справиться с потоком воды. Затоплены первые этажи торговых центров и банков. В районе Хайлигензе в западном Берлине даже появился водопад. Позже в Twitter появилось обращение к жителям Берлина с просьбой самостоятельно устранять мелкие последствия наводнения. В ход пошли совки и ведра.

Непогода обрушилась и на другие регионы Германии. Сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках Бранденбурга, Нижней Саксонии и Тюрингии. В Потсдаме под водой оказалось несколько центральных улиц. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди в Германии продолжатся.

Александра Сергомасова, Ксения Федорова. "ТВ Центр".