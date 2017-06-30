Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения с США

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Сергей Лавров отметил, что встреча президентов России и США на саммите G20 в Гамбурге должна внести ясность в двустороннее взаимодействие. По словам главы МИД, в настоящее время состояние отношений между двумя странами является "ненормальным".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча президента нашей страны Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге внесет ясность в вопрос взаимодействия двух государств. Об этом он рассказал, выступая на "Примаковских чтениях".

"Видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений. Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что встреча Трампа с Путиным состоится на полях саммита G20. Он не уточнил формат встречи, заявив, что американский лидер встретится со многими мировыми лидерами, в том числе и с российским.

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