Криштиану Роналду показал своих новорожденных детей
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Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию со своими новорожденными детьми. По данным СМИ, близнецов, рожденных 8 июня суррогатной матерью, назвали Матео и Ева. Футболист воспитывает еще одного ребенка - шестилетнего сына Криштиану-младшего. Он тоже рожден суррогатной матерью.
Футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своими двумя новорожденными детьми. "Так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни", - написал португальский форвард в Instagram.
Как пишут СМИ, двойня родилась от суррогатной матери. Близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США.
В среду Роналду сообщил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеться со своими новорожденными детьми.
У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери – шестилетний Криштиану Роналду-младший.
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