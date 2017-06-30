СКР заявил о гибели трех подростков на Ладожском озере

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Трое подростков, которых искали на Ладожском озере в Карелии 11 дней, утонули. Об этом сообщил представитель СКР на всероссийском селекторном совещании в администрации президента. Трагедия произошла 19 июня, тогда опрокинулась лодка с пятью детьми. Двоим удалось спастись.

Трое подростков, которых искали на Ладожском озере в Карелии, утонули. Об этом сообщил представитель СКР на всероссийском селекторном совещании в администрации президента по итогам первой смены летней оздоровительной компании.

"Вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением несовершеннолетними правил безопасного поведения на воде, особенно возрастает. Об этом свидетельствует очередная трагедия в Республике Карелия, где на Ладожском озере 19 июня 2017 года утонули трое детей", - рассказали в СКР.

19 июня в заливе Импилахти на Ладожском озере опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двум парням удалось выбраться на берег самостоятельно, сейчас их жизни ничего не угрожает. ЧП произошло через год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей. По факту крушения лодки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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