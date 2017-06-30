Шойгу: провокации коалиции благоприятствуют росту терроризма в Сирии

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Провокации сил коалиции во главе с США, в частности сбитый сирийский самолет Су-22 на юге Ракки в середине июня, создают благоприятную среду для расширения деятельности террористов в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Провокации сил коалиции во главе с США способствуют расширению деятельности террористических организации в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава ведомства напомнил, что Россия прекратила контакты с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации после инцидента со сбитым в Ракке сирийским самолетом Су-22 силами коалиции.

18 июня авиация коалиции по борьбе с запрещенной в России организацией "Исламское государство" сбила Су-22 сирийских ВВС, заявив, что самолет сбрасывал бомбы на войска оппозиции. После этого инцидента в Минобороны России сообщили, что в районах Сирии западнее Евфрата российская ПВО будет сопровождать летательные аппараты коалиции в качестве воздушных целей.

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