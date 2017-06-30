Июнь 2017 года стал самым холодным за 14 лет в Москве

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Нынешний июнь стал самым холодным за последние 14 лет в Москве. По данным синоптиков, в первом месяце лета 2003 года температура воздуха в столичном регионе опускалась до минус четырех градусов.

В столице нынешний июнь стал самым холодным за последние 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское метеобюро.

"Этот июнь стал самым холодным за прошедшие 14 лет", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, в первом месяце лета 2003 года температура воздуха в столичном регионе опускалась до минус четырех градусов.



Ранее МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие часы в Москве. В Гидрометцентре сообщили, что 30 июня в столице выпадет треть от месячной нормы осадков. Это может побить почти 100-летний рекорд.

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