На Москву надвигается шторм. Онлайн-карты погоды

Теги: дождь москва Погода

На Москву надвигается шторм — ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Накануне синоптики даже пугали, что строки Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать "чрезвычайно актуальными". Ненастье, по прогнозам, продлится до утра вторника.

Сильный дождь, гроза, град и швалистый ветер обрушатся на Москву в пятницу. По прогнозам синоптиков, в городе за вечер может выпасть до половины месячной нормы осадков.

"И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь". Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу", - заявили накануне в центре прогноза погоды "Фобос".

Жители западных областей уже выкладывают в Сети пугающие снимки.

Публикация от E V G E N I Y V A S I N (@evgenyvasin87) Июн 30 2017 в 1:34 PDT

Публикация от Екатерина (@katya__jk) Июн 30 2017 в 12:50 PDT

Опять? #гроза#шторм Публикация от Katerina Barinova (@eslimamadoma) Июн 30 2017 в 1:08 PDT

Следить за прохождением ненастья через столицу можно с помощью онлайн-сервисов. Так выглядит карта гроз на сайте blitzortung.org по состоянию на 12:35.

Еще одна карта гроз на сайте lightningmaps.org

Карта осадков на "Яндекс.Погода"