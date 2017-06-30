На Москву надвигается шторм. Онлайн-карты погоды
На Москву надвигается шторм — ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Накануне синоптики даже пугали, что строки Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать "чрезвычайно актуальными". Ненастье, по прогнозам, продлится до утра вторника.
Сильный дождь, гроза, град и швалистый ветер обрушатся на Москву в пятницу. По прогнозам синоптиков, в городе за вечер может выпасть до половины месячной нормы осадков.
"И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь". Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу", - заявили накануне в центре прогноза погоды "Фобос".
Жители западных областей уже выкладывают в Сети пугающие снимки.
Следить за прохождением ненастья через столицу можно с помощью онлайн-сервисов. Так выглядит карта гроз на сайте blitzortung.org по состоянию на 12:35.
Еще одна карта гроз на сайте lightningmaps.org
Карта осадков на "Яндекс.Погода"