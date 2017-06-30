Рабочим на "Байконуре" рекомендовали сделать прививки от чумы

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Руководству "Байконура" рекомендовали провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников в связи с выявлением чумы у грызунов. В настоящее время заболеваний среди домашних животных и населения не зарегистрировано.

В связи с выявлением чумы у грызунов близ города Байконура руководству одноименного космического комплекса рекомендовано провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников, передает "Интерфакс".

"О выявленной эпизоотии было проинформировано руководство комплекса "Байконур", которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников", - сообщила пресс-служба комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана.

Подчеркивается, что заболеваний чумой среди домашних животных и населения не зарегистрировано. В пресс-службе также отметили, что данная ситуация является штатной.

Комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. В городе Байконур проживает более 76 тысяч человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России.

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