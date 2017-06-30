Под Хабаровском подросток "штрафовал" продавцов за продажу сигарет детям

Теги: роспотребнадзор хабаровск прокуратура Мошенничество сигареты

В Хабаровске под суд пойдет 18-летний парень, который отправлял своего несовершеннолетнего друга за сигаретами, а после "штрафовал" продавцов, представившись сотрудником Роспотребнадзора. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Вяземского района Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 18- летнего молодого человека, который под видом сотрудника Роспотребнадзора штрафовал продавцов магазинов, об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, молодой человек просил своего несовершеннолетнего друга покупать сигареты в различных магазинах. Сразу после покупки, обвиняемый заходил в магазин и, представившись сотрудником Роспотребнадзора, рассказывал продавцам о грозящем им штрафе от 30 до 80 тысяч рублей. Затем он делал вид, что составляет акт проверки и предлагал им оплатить штраф на месте в размере до 7 тысяч рублей.

В прокуратуре рассказали, что молодому человеку вменяют девять подобных эпизодов, на данный момент ему уже исполнилось 18 лет. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Мошенничество" и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы.

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