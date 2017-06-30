Два самолета были поражены молнией на подлете к Москве

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Пассажирские Boeing и Airbus были поражены молнией на подлете к столице. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажей самолетов не пострадал. После приземления на фюзеляжах были обнаружены внешние повреждения.

Два пассажирских самолета на подлете к Москве были поражены молнией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По докладу, днем поражение разрядом атмосферного электричества получил самолет Boeing, направлявшийся из Астрахани во "Внуково", и Airbus, возвращавшийся из Праги в "Шереметьево". Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она одном из самолетов оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, а на другом повреждены стабилизаторы и обтекатели.