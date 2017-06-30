Тарифы на ЖКХ в России с 1 июля вырастут в среднем на 4%
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В России 1 июля произойдет плановое повышение размера коммунальных платежей для населения, утвержденное правительством страны. В среднем тарифы поднимут на 4%. Изменения также коснутся системы расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.
Ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет в России с 1 июля. Среднее изменение предусмотрено в размере 4%.
Как передает РИА Новости, наибольшее увеличение средних индексов роста коммунальных платежей с 1 июля ждет Москву - на 7%; Санкт-Петербург, Якутию и Камчатку - на 6%.
В субботу также заработает новая система расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. По новым правилам оплачивать превышение нормативов будут обязаны не жильцы, а управляющие компании.
Ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ происходит с 1 июля 2012 года. По расчету властей, это должно сдерживать инфляцию. В правительстве отмечают, что рост коммунальных платежей обусловлен подорожанием газа и электроэнергии, а также общими инфляционными процессами.
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