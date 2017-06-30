Лаборатории "Инвитро" прекратили прием анализов из-за кибератаки
Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" временно приостановила сбор биоматериалов и выдачу результатов анализов из-за кибератаки вирусом Petya 27 июня. Сообщается, что личные данные клиентов к хакерам не попали.
Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" приостановила сбор биоматериалов и выдачу результатов анализов в офисах в России, Казахстана и Белоруссии из-за атаки вируса-шифровальщика Petya 27 июня, сообщает Газета.ru.
На данный момент в "Инвитро" принимает меры по восстановлению работы. По данным RNS, работа лабораторий может возобновиться к понедельнику.
В компании сообщили, что утечки персональных данных нет, поскольку места их хранения предусматривали такие меры безопасности.
27 июня новый вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные системы во многих странах мира. Вирус блокировал работу около 80 организаций в России и на Украине. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов.
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