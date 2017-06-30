Путин заявил об эффективной кооперации России и Белоруссии

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России и Белоруссии удалось выстроить эффективную структуру кооперации, заявил Владимир Путина на заседании форума регионов двух стран. По его словам, это создает надежную базу для наращивания деловой активности и капитала в экономики.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве приняли участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии. Он проходит уже в четвертый раз, отмечает "ТВ Центр".

На мероприятие прибыли делегации из разных субъектов нашей страны, а также представители органов власти, министерств и ведомств. Главная тема - развитие высоких технологий, инноваций и информационного общества. В центре внимания и установление прямых контактов между предприятиями и организациями России и Белоруссии.

Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут соглашения и контракты на сумму около 400 миллионов долларов

Лидеры стран намерены обсудить ключевые темы взаимоотношений Москвы и Минска. Затронут и актуальные международные проблемы.