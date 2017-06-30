Собянин отметил рекордную динамику развития Новой Москвы

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У Новой Москвы - юбилей. Пять лет назад границы столицы расширились почти в два с половиной раза за счет присоединения подмосковных земель. На этих территориях теперь активно строится жилье, социальные объекты, дороги. В пятницу Новую Москву посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Таких школ тут еще не строили. Яркое и красивое здание видно издалека. Еще бы - самая большая школа города с площадью более 26 тысяч квадратных метров. Все по новейшим стандартам. Отдельная зона спорта, где можно проводить соревнования не только районного и городского масштаба, поля для игры в футбол, площадки для баскетбола и волейбола. Скучать точно не придется. Занятия найдутся на любой вкус. На открытие школы приехал и мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Сейчас новые школы стараются построить так, чтобы дети тут имели возможности для начального образования, среднего, общего образования. Чтобы первоклассные лаборатории были. Чтобы хорошее качество выпускников было в Москве. Мы хотели, чтобы не только в старой Москве, но и здесь, на новой территории было образование нисколько не хуже. Поэтому постарались сделать такой новый комплекс и в дальнейшем будет строить такой стандарт качества", - сказал Собянин.

В школе предусмотрены 10 классов для изучения иностранных языков, а также мастерские по работе с деревом и металлом. Есть даже кулинарный практикум. В помощь детям в обучении - компьютеры.

Посетил мэр и фармацевтический завод Servier. Он отметил десятилетний юбилей, а недавно получил статус индустриального комплекса.

"Это очень важно для страны и для москвичей, в частности. Ваши продукты пользуются популярностью. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете развиваться", - сказал Собянин.

Новая Москва празднует свой первый юбилей. В эти дни пять лет назад площадь города была увеличена в 2,5 раза. Самое масштабное расширение за всю историю Москвы. На присоединенных территориях были созданы два новых административных округа - Троицк и Щербинка. Правительством Москвы была реализована масштабная программа развития новых территорий.

Всего к 2035 году в Новой Москве планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка сотни культурно-досуговых объектов.

Александра Сергомасова, Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".