Ряд станций Филёвской линии метро закроются на ремонт

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Несколько станций Филевской линии Московского метро с 1 июля закроются на реконструкцию.

В субботу на Филевской линии метро стартует второй этап большой реконструкции, передает "ТВ Центр". Для пассажиров будут закрыты платформы "Студенческая", "Фили" и "Багратионовская" при следовании в центр, а также "Филёвский парк" и "Пионерская" при следовании из центра. Чтобы попасть на них надо проехать до "Кунцевской" или до "Кутузовской" и сесть в поезд в обратном направлении. Ради чего все неудобства - пассажиры могут увидеть уже сейчас на примере открытых после ремонта платформ "Студенческая" и "Фили" по направлению в центр.