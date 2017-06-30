15:52, 30 июня 2017

Москвичи выберут рецепт конфет "Москва"

Теги:  Москва  фестиваль  продукты

Жители Москвы в рамках фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" смогут попробуют конфеты российских производителей. Из них они выберут лучшие, и они получат название "Москва".

В столице готовятся к фестивалю "Московское лето", в рамках которого пройдут сразу два конкурса.  Об этом сообщает "ТВ Центр". Один по ландшафтному  дизайну, а второй — по выбору рецепта и упаковки для новых конфет "Москва". 

Фестиваль в этом году называется "Московское лето. Цветочный джем" и будет проходить с 20 июля на 42 площадках. Посетителей ждут угощения — джемы, мороженое, мёд, конфеты, торты, а также мастер-классы. 

Всем желающим предложат проголосовать за новый рецепт конфет "Москва". Победитель получит миллион рублей. Права на производство  передадут городу.

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