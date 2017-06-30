Москвичи выберут рецепт конфет "Москва"

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Жители Москвы в рамках фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" смогут попробуют конфеты российских производителей. Из них они выберут лучшие, и они получат название "Москва".

В столице готовятся к фестивалю "Московское лето", в рамках которого пройдут сразу два конкурса. Об этом сообщает "ТВ Центр". Один по ландшафтному дизайну, а второй — по выбору рецепта и упаковки для новых конфет "Москва".

Фестиваль в этом году называется "Московское лето. Цветочный джем" и будет проходить с 20 июля на 42 площадках. Посетителей ждут угощения — джемы, мороженое, мёд, конфеты, торты, а также мастер-классы.

Всем желающим предложат проголосовать за новый рецепт конфет "Москва". Победитель получит миллион рублей. Права на производство передадут городу.