Силуанов: Резервный фонд объединят с Фондом национального благосостояния

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Министр финансов России Антон Силанов сообщил о решении объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния. Ранее министр говорил, что такие планы обсуждались в Минфине. В поддержку идеи высказывался и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Резервный фонд объединят с Фондом национального благосостояния. О таком решении сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд",- цитирует его агентство РИА Новости.

Ранее Силуанов уже сообщал, что в его ведомстве обсуждается идея полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и консолидации средств суверенных фондов, отметив, что реализация потребует изменений законодательства. Министр тогда говорил, что с правительством идея пока не обсуждалась. В поддержку высказывался и экс-министр финансов, предсовета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

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