Департамент образования Москвы подвел итоги учебного года

Теги: Москва школа образование

Москва заняла шестое место в международном рейтинге образовательных систем. Об этом сообщил глава столичного Департамента образования Исаак Калина.

В Департаменте образования подвели итоги года: Москва заняла 6 место в международном рейтинге образовательных систем, а учиться в столице стало комфортнее, передает "ТВ Центр". Московские школьники поставили в этом году настоящий рекорд на Всероссийской олимпиаде: почти 170 победителей и 650 призёров. Финансовые возможности столичных школ выравниваются, есть и единая модель отбора, а учиться стало интереснее благодаря новым интерактивным программам. Записаться в образовательное учреждение можно по-прежнему онлайн. Но многие родители предпочитают просто переводить ребенка из дошкольной группы в первый класс той же школы. Что же касается домов, включённых в программу реновации, то школьники, которые в них проживают, без образования точно не останутся.

"Если будет начинаться реновация какого-то микрорайона, то будет рассчитано все для обеспечения тех, кто получит квартиры в новом месте. Потом, у нас нет очереди в школы по месту жительства. Все, кто проживает в микрорайоне, закрепленной за школой, получают места автоматически", - заявил глава Департамента образования Исаак Калина.