Движение по некоторым бульварам в Москве ограничат в выходные

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Движение по некоторым бульварам в Москве будет частично закрыто в предстоящие выходные из-за укладки нового асфальта.

В предстоящие выходные в столице частично перекроют движение по некоторым бульварам, но только по нечётным сторонам. Там будут укладывать новый асфальт по программе "Моя улица". Так, в субботу с семи вечера и до шести утра воскресенья нельзя будет проехать по Петровскому и Сретенскому бульварам, а по Тверскому и Страстному - с семи вечера воскресенья и до 6 утра понедельника. Автомобилистам нужно заранее выбирать маршруты объезда.