В Таиланде вараны съели бельгийскую туристку

Теги: В мире таиланд туристы смерть

В Таиланде погибла 30-летняя туристка из Бельгии. Правоохранительные органы нашли ее останки, они были обглоданы варанами.

В Таиланде полиция ведет расследование гибели 30-летней бельгийки Элизы Даллеманге. Об этом сообщает в пятницу "МИР 24". Ее обглоданное варанами тело было найдено на острове Тау в конце апреля. До этого женщина сообщила родным, что намерена вернуться на родину.

Правоохранительные органы, по мнению родственников бельгийки, умышленно скрывают истинные причины гибели девушки. По версии следствия, она решила покончить жизнь самоубийством.