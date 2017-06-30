Суд обязал россиянку выплатить 5 млн рублей Жерару Депардье

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Российская предпринимательница Елена Лазарева выплатит актеру Жерару Депардье пять миллионов рублей. Решение об этом принял арбитражный суд столицы. Актер требовал от россиянки вернуть деньги, которые были перечислены с его счета в Пробизнесбанке.

Арбитражный суд Москвы обязал российскую предпринимательницу Елену Лазареву выплатить актеру Жерару Депардье пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Взыскать сумму необоснованного обогащения", - отметила судья. При этом представитель Депардье требовал взыскать с Лазаревой 6,6 миллиона рублей.

Ранее в декабре 2016 года актер подал три иска к российской предпринимательнице на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. В конце мая по одному из них суд уже обязал Лазареву выплатить Депардье 591 тысячу рублей.

Актер требовал от россиянки вернуть деньги, которые были перечислены с его счета в Пробизнесбанке. По словам представителя Депардье, между кинозвездой и предпринимательницей не было никаких договорных отношений. В свою очередь, Лазарева утверждала, что она оказывала актеру юридические услуги.

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